Urlauber vor Wohnmobil mit Schraubenzieher bedroht

Am Samstag gegen 4 Uhr früh alarmierte der 62-jährige Italiener die Polizei und meldete, dass bei seinem Wohnmobil, das am Parkplatz der Raststation Feistritz an der Drau abgestellt worden war, jemand versucht hatte, mithilfe eines Schraubenziehers einzubrechen. „Zum Tatzeitpunkt schliefen in dem Wohnmobil vier Personen. Der 35-jährige Sohn befand sich in unmittelbarer Nähe der Fahrzeugtüre, an der der Täter herummanipulierte“, sagt ein Polizist.