16- Jährige klebt mit Eltern Kondome auf Handy

An dem Hartschalen-Cup, in dem sich das Kondom befindet, wurde fast ein Jahr lang getüftelt. „Wir hatten mit über 30 Firmen auf der ganzen Welt Kontakt“, erzählt Mama Heidrun. Nach langem Hin und Her werden die Kondome jetzt in China produziert. Die Endfertigung des „PopSafe“ erfolgt dann in Kärnten. Hier wird das Produkt bedruckt und auch die Spezialklebefläche wird von der Familie eigenhändig befestigt.