Katz und Maus mit Polizei: Motorradfahrer gefasst

Der Vorfall passierte schon am Mittwoch, wurde aber erst am Freitag bekannt: Gegen 10.45 Uhr bemerkte eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Jenbach einen am Fuß- und Radweg in Maurach fahrenden Motorradfahrer. Die Beamten versuchten den Lenker anzuhalten, der Motorradfahrer flüchtete jedoch, wobei er mehrere Verwaltungsübertretungen setzte.