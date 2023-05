Regierung: SPÖ-Blockade bringt Strafzahlungen

Reichen die erst am Mittwoch angekündigten Maßnahmen gegen die Teuerung aus? Im Parlament gab es dazu am Freitag einen heftigen Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition - das ging so weit, dass die SPÖ bei keinerlei Regierungsvorschlägen mehr mitstimmen möchte. In einer eilig einberaumten Pressekonferenz wetterten nun Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer und ÖVP-Klubchef August Wöginger gegen die Sozialdemokraten - die Vorgehensweise sei unverantwortlich, so die Kritik.