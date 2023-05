SPÖ wirft Nehammer „Krone“-Kommentar an den Kopf

Vor wenigen Tagen hat der „Krone“-Wien-Chef Michael Pommer den Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) aufgrund der hohen Lebenskosten für die Österreicher in seinem Kommentar gefragt: „Gut geschlafen? Ja? Es ist ein Privileg, in einem warmen Bett aufzuwachen, in Schuhe ohne Löcher zu schlüpfen, in einen Kühlschrank zu greifen, in dem frisches Obst liegt.“