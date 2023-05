Großeinsatz: Wirtschaftsgebäude stand in Flammen

Ein Zeuge entdeckte gegen 16 Uhr den Brand und verständigte die Einsatzkräfte. Ein Großeinsatz der Feuerwehr mit 14 Fahrzeugen und dem Roten Kreuz mit drei Rettungsfahrzeugen folgte. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert, anwesende Personen in Sicherheit gebracht werden. Nach rund einer Stunde konnte Brand-Aus gegeben werden. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei Kirchberg an der Raab führte die ersten Ermittlungen am Brandort durch. Diese werden heute mit Sachverständigen fortgeführt.