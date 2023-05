Ältester Hund der Welt feierte groß Geburtstag

Hund war nie angeleint

„Bobis“ Herrchen Costa glaubt, das Geheimnis des hohen Alters seines Haustiers zu kennen. Die „ruhige, friedliche Umgebung, weit weg von den Städten“ sei wohl der wichtigste Faktor, erklärte er in einem Video. Zudem sei er nie angekettet oder angeleint gewesen und habe sich immer frei bewegen können. Der Hund weckt im Besitzer viele Erinnerungen: „Wenn ich ihn ansehe, denke ich an die Menschen, die zu unserer Familie gehörten und leider nicht mehr da sind, wie mein Vater, mein Bruder oder meine Großeltern, die diese Welt bereits verlassen haben“, so Costa.