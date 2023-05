Viele Rätsel nach fataler Explosion in Hochhaus

Die dramatische Explosion in einem Hochhaus in Ratingen bei Düsseldorf mit mehreren lebensgefährlich verletzten Feuerwehr- und Polizeikräften hat viele offene Fragen hinterlassen. Auch am Freitag suchten die Ermittler nach Erklärungen, wie es zu der Detonation in der Wohnung kommen konnte - und ob die Einsatzkräfte womöglich in einen Hinterhalt gelockt wurden.