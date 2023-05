Fehlender Klimabonus soll „demnächst“ kommen

Bonus soll in „circa 4 Wochen“ kommen

Aus dem Klimaministerium heißt es zu dem Fall: „Der Klimabonus für Herrn W. wurde, wie richtig festgestellt, per RSa-Brief zugestellt und nach Ablauf der Hinterlegungsfrist retourniert“. Da in den übermittelten Dokumenten sowohl eine IBAN als auch eine Ausweiskopie zu finden seien, werde der Bonus „demnächst (circa 4 Wochen) direkt aufs Konto“ überwiesen. Bleibt zu hoffen, dass dem auch so ist. Die Zeit dafür ist überreif.