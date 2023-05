Friseure: Wer jetzt noch den großen Schnitt macht

Die Welt der Friseure ist im Moment in Ordnung. Rund um den Muttertag lassen sich viele Damen verschönern und so steigen die Einnahmen der 9600 Betriebe, die in Summe geschätzte 2,5 Milliarden Euro umsetzen, teils um 20 bis 50 Prozent. Das ist aber eine absolute Ausnahmesituation, die höchstens noch vor Weihnachten erreicht wird.