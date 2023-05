Soziologe erwartet Abwahl Erdogans

Der in Wien lebende Soziologe Kenan Güngör erwartet bei der bevorstehenden Präsidentenwahl in der Türkei eine Abwahl von Langzeitpräsident Recep Tayyip Erdogan. Wenn nicht im ersten Wahlgang, so dürfte es für Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu in der Stichwahl zum Sieg reichen. Die Wähler der beiden anderen Kandidaten würden nämlich eher zur Opposition tendieren. Als „große Unsicherheitszone“ sieht Güngör das Erdbebengebiet in der Südosttürkei. Dort könnte es zu größeren Manipulationsversuchen kommen.