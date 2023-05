Österreichs Türken: Diesmal höhere Wahlbeteiligung

108.000 Türken wahlberechtigt

Während in der Türkei erst am Sonntag gewählt wird, können Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Ausland bereits ihre Stimme abgeben. In Österreich war das in den Generalkonsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz sowie an Orten in Linz, Graz und Innsbruck möglich, die von 29. April bis 1. Mai geöffnet hatten. Wahlberechtigt waren etwa 108.000 Personen. Beteiligt haben sollen sich zwischen 54 und 56 Prozent von ihnen. Vor fünf Jahren hatten nur etwa 49 Prozent gewählt.