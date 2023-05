Polen: Botschafter an Kranzniederlegung gehindert

Wie Aufnahmen in sozialen Medien zeigen, wurde der Diplomat mit dem Ruf „Raschisten“ bedacht - eine Mischung aus „Raschja“, wie Russland auf Englisch ausgesprochen wird, und Faschist. „Raschja“ wird seit Kriegsbeginn in der Ukraine für die russischen Besatzer verwendet. Im vergangenen Jahr war der russische Diplomat in Warschau am 9. Mai von Demonstranten mit roter Flüssigkeit übergossen worden (siehe Bild unten).