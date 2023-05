Peinlich! Nur ein Panzer bei Putins Militärparade

Zum 78. Jahrestag des sowjetischen Siegs über Nazi-Deutschland hält Russland am Dienstag seine traditionelle Militärparade am Roten Platz ab - aber die Feierlichkeiten werden in sozialen Medien als Lachnummer verspottet. Der Grund: Ein kümmerlicher T-34-85 ist der einzige Panzer, der vorgeführt wurde. Der Kreml benötige seine gesamte funktionierende Ausrüstung an der Front, wird spekuliert.