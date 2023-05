Russland und Ukraine eskalieren ihren Drohnenkrieg

Der Drohnenkrieg in der Ukraine eskaliert immer weiter. Beide Seiten, also Russland und die Ukraine, versuchen offenbar, den Feind auf diese Weise so sehr wie möglich zu schwächen, Nachschubwege abzuschneiden und Infrastruktur zu beschädigen. Nach den mehrfachen ukrainischen Attacken auf russische Treibstofflager, etwa auf der annektierten Halbinsel Krim im Schwarzen Meer, griff Russland in den frühen Morgenstunden des Montags mehrere ukrainische Städte mit insgesamt rund 60 Drohnen an.