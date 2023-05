Peru: 27 Menschen bei Brand in Bergwerk gestorben

Nach einem Brand in einem Bergwerk in Peru sind 27 Menschen tot geborgen worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft der Provinz Condesuyos im Süden Perus am Montag (Ortszeit) mit. Die Kumpel seien am Samstag rund 500 Meter vom Eingang der Yanaquihua-Mine entfernt erstickt, erklärte der Minenbesitzer nach dem Vorfall.