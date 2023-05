Therme Geinberg behält den Corona-Abstand bei

„Das beste Jahr aller Zeiten" - so schwärmt Karl Berghammer, wenn der Chef des Spa-Resort Therme Geinberg an 2022 zurückdenkt. Und auch der Start ins neue Jahr lief denkbar gut: Weil in den Skigebieten lange der Schnee Mangelware war und der Frühling bislang viele verregnete und kühle Tage hatte, war der Andrang auf das Wellness-Angebot im Innviertel groß.