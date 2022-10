Im Bad und in der Sauna ist jetzt früher Schluss

Im Handel werden Lichtstärken zurückgedreht, Außenbeleuchtungen früher abgedreht und sogar die Öffnungszeiten auf den Prüfstand gestellt. Nun wird die Energiekrise auch im Tourismus in Oberösterreich sichtbar: Vier-Sterne-superior-Hotel in Bad Zell stieg auf die Kostenbremse und sperrt den Wellnessbereich früher als sonst zu. Die großen Wellness-Resorts rütteln trotz Energiekrise nicht am Angebot.