In den Semesterferien sind die Thermen wieder voll

Auch interessant:

Längst suchen nicht nur wir Oberösterreicher in den drei Badetempeln der Eurothermen sowie in Geinberg Erholung, sondern es kommen auch Familien aus Bayern, der Steiermark und zu einem kleineren Teil aus Tschechien. Laut Hochhauser liegt das an unseren vergleichsweise günstigen Tarifen, denn die Bayern und die Steirer haben durchaus eigene Thermen.