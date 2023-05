Ritter, Burgfräulein und Knappen feierten zusammen

Gute Stimmung bei den Besuchern

„Ich liebe Mittelalterfeste und bin auch immer anders angezogen. Manchmal bin ich eine Edelfrau, manchmal ein Burgfräulein und so wie heute eine Piratin“, erklärt eine Besucherin. Für richtige Mittelalter-Fans stehen an fast allen Wochenenden im Jahr solche Feste oder zumindest Mittelalter-Märkte an, wie zum Beispiel für ein Paar aus Wien. Die beiden sind Mitglieder eines Clans, der stetig wächst: „Das ist unsere Leidenschaft und unser Hobby!“