General, der Che Guevara verhaftete, ist gestorben

Der in Argentinien geborene Guevara war als junger Mann durch Lateinamerika gereist, bevor er sich den kubanischen Revolutionären unter Fidel Castro anschloss. Nach dem Triumph der Revolution 1959 in Kuba nahm Guevara die kubanische Staatsbürgerschaft an. 1965 legte Guevara alle seine Ämter in Kuba nieder; später scharte er Anhänger für einen Aufstand in Bolivien um sich.