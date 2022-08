Sohn von Che Guevara stirbt an einem Herzinfarkt

Er war das älteste der insgesamt fünf Kinder des kubanisch-argentinischen Revolutionärs Ernesto Guevara, der entscheidend an der kubanischen Revolution in den 1950er Jahren beteiligt war und später in Südamerika für soziale Gerechtigkeit kämpfte. Che Guevara wurde im Jahr 1967 in Bolivien von der Armee erschossen. Er wird aber weiterhin über Lateinamerika hinaus als Held verehrt.