Todesschütze von Che Guevara in Bolivien gestorben

Der Todesschütze des argentinischen Guerilleros und kubanischen Revolutionshelden Ernesto „Che“ Guevara ist tot. Der bolivianische Ex-Soldat Mario Terán sei 80-jährig in einem Militärkrankenhaus in Santa Cruz de la Sierra gestorben, berichtete die Zeitung „El Deber“ am Donnerstag unter Berufung auf einen der Familie nahe stehenden Pastor. Terán hatte Guevara am 9. Oktober 1967 in einer Schule in dem Ort La Higuera im bolivianischen Departement Santa Cruz erschossen.