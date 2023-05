Lobnig-Schwestern sorgen sich um Zukunft!

Mit einem soliden Finallauf krallten sich Magdalena und Katharina Lobnig beim Weltcup-Auftakt in Zagreb hinter der Schweiz Silber! Für Katharina war es das erste Weltcup-Stockerl. „Wir konnten das abrufen, was wir derzeit draufhaben“, so Magda, die zuletzt ja lange krank war, „im Endspurt die Schläge deshalb nicht voll durchprügeln konnte.“