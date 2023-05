Welchem Kandidaten die Mitglieder die Stimme geben

Wenn es überall so wäre wie in Hornstein, könnte sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wohl entspannt zurücklehnen: Die Ortspartei habe einen einstimmigen Beschluss gefasst, bei der Mitgliederbefragung den burgenländischen Herausforderer zu unterstützen, sagt Vizebürgermeister und Ortsparteivorsitzender Rainer Schmitl. „Dosko“ spreche die Wähler eher an als die anderen Kandidaten. Und: Schwarz-Blau müsse verhindert werden.