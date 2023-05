Polizei nahm am Krönungstag 52 Menschen fest

170 Millionen Euro für Sicherheitsmaßnahmen

Kritik gab es an der Festnahme von mehreren Monarchie-Gegnern der Gruppe Republic. „Wir haben volles Verständnis für die Sorgen der Öffentlichkeit nach den Festnahmen, die wir heute Morgen vorgenommen haben“, so Einsatzleiterin Karen Findlay. Proteste seien rechtmäßig und dürften stören. Insgesamt waren etwa 11.500 Beamte in der britischen Hauptstadt im Einsatz. Die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen werden auf 150 Millionen Pfund (170 Millionen Euro) geschätzt.