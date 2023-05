Monarchie-Gegner protestieren gegen Charles III.

In London versammelten sich unweit der Prozessionsroute Hunderte Menschen und protestierten mit Sprechchören wie „Down with the Crown“ (Nieder mit der Krone). Mitglieder der Organisation Republic schwenkten Fahnen mit der Aufschrift „Not my king“ (Nicht mein König). Am Morgen hatte die Polizei den Republic-Chef Graham Smith und weitere Aktivisten festgenommen. Am Ende der Zeremonie zählte man in der Hauptstadt des Königreichs insgesamt 52 Festnahmen. Grund seien Straftaten wie Körperverletzung, Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, Landfriedensbruch und „Verschwörung zum Erregen eines öffentlichen Ärgernisses“ gewesen. „Alle diese Personen bleiben in Gewahrsam“, teilte die Metropolitan Police mit.