Rückschlag für Berndorfer Gas-Gegner

Nach monatelanger Prüfung haben die Verwaltungsrichter eine Entscheidung getroffen: „Es besteht keine Verpflichtung zur Durchführung einer UVP für die Erschließung der Erdgas-Lagerstätte“, heißt es im Erkenntnis vom 11. April. Ein Rückschlag also für die Gegner der Bohrungen. Der Bürgermeister will mit der Gemeindevertretern und Juristen den Gang in die nächste Instanz, dem Verwaltungsgerichtshof, abklären. Und Maurer sagt: „Wir werden weiterkämpfen.“