Umstrittene Gas-Bohrungen: Protest hält weiter an

Gegner wollen bis zur letzten Instanz gehen

Bereits seit 2010 kämpft Herbert Maurer vom Verein „Schutz des Mangelsberges“ gegen die geplanten Bohrungen in Berndorf. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) soll es jetzt nicht geben. „Wir wollen gegen diese Entscheidung des Landes beim Bundesverwaltungsgericht berufen“, erklärt Maurer. Wenn notwendig, werde man auch den Schritt in die nächste Instanz beim Verwaltungsgerichtshof machen. Eine UVP ist erst ab einem täglichen Fördervolumen von 500.000 Kubikmetern Erdgas erforderlich. In Berndorf wären es bei drei Förderstellen ungefähr 120.000. „Die Anlage würde zu den 7-Fields gehören. Und da sind es dann weit mehr als die 500.000“, so der Berndorfer, der auch starke bedenken wegen der Wassersituation im Ort hat. Zum einen wäre bei der Einebnung des Geländes am Mangelberg die Versickerung gefährdet und zum anderen könnten bei den Bohrungen unterirdische Wasserströme zerstört werden. Diese sind für die Quellen besonders wichtig. Außerdem würde die Anlage im Nahbereich von Wohnhäusern entstehen. „Das wäre eine starke Beeinträchtigung“, ist Ortschef Johann Stemeseder besorgt.