Mit Gaspipeline wäre Salzburg weniger abhängig

Die Tauerngasleitung war vor rund zehn Jahren ein heiß diskutiertes Thema: Über 248 Kilometer hätte eine Leitung zwischen Auerbach in Oberösterreich und Arnoldstein in Kärnten Erdgas vom Hafen Triest in Italien bis ins deutsche Burghausen liefern sollen. Das 1,4 Milliarden Euro teure Projekt, dessen 0,9 Meter dicke Rohre auch durch den Lungau, Pongau, Tennengau und Flachgau geführt hätten, wurde aber noch in der Planungsphase beerdigt.