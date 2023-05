Stadtmauer kurz vor großem Turnier fertig saniert

„Jetzt scheiß ma schon 37 Jahr’ uma beim Sanieren der Mauer, gebaut haben’s es damals in nur 15 Jahr’“, erklärt Max Koschitz in seiner ehrlichen und erfrischenden Art. Als Obmann des Vereins „Rettet den Stadtgraben“ ist er unermüdlich unterwegs, bittet um Spenden, verkauft beim Wintermarkt bis spät in die Nacht an einem Stand Steinwein und Steinbier, tüftelt mit Mitstreitern und Unternehmern neue Ideen aus, um Geld für die Sanierung zu lukrieren.