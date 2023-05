WIFO zu Teuerung: Müssen „an vielen Hebeln ziehen“

Österreichs Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr

„Wir müssen jetzt sicherlich an vielen Hebeln ziehen, damit wir diesen relativ großen und leider auch wachsenden Inflationsunterschied zur Eurozone schließen“, so Felbermayr. Denn jedes Jahr, in dem die Preise stärker stiegen als in Deutschland oder im Schnitt der Eurozone, verliere Österreich an Wettbewerbsfähigkeit.