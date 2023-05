WIFO-Chef mahnt: „So kann das nicht weitergehen“

„Es reicht nicht, sich auf die EZB zu verlassen“

Während die Teuerung in der Eurozone aber offenbar ihren Höhepunkt bereits überschritten hat, nahm sie in Österreich im April - nach einem kurzen Rückgang - wieder zu. Genau dieser Abstand „macht u.a. Sorgen“, erklärte am Dienstag der Wirtschaftsforscher Felbermayr via Twitter. Es reiche nicht, sich auf die EZB zu verlassen - „es braucht eine aktive Stabilisierungspolitik“, führte er weiter aus.