Österreich bald drittteuerstes Land der Eurozone?

Preisabstand zu Deutschland bleibt hoch

Auch wenn die Inflation in Österreich 2021/2022 eine Zeit lang niedriger war als in Deutschland und es sogar eine leichte Annäherung gegeben hat, bleibt der Preisabstand zu unserem Nachbarland hoch. Vergleiche des Preisniveaus liegen nur bis 2021 vor, die Berechnung ist kompliziert und mit der Inflationsrate verwoben, aber nicht ganz ident, so Baumgartner.