KI-Guru verlässt Google, warnt vor ernsten Risiken

Google-Job an den Nagel gehängt

Der Zeitung zufolge kündigte der Entwickler seinen Job bei Google im vergangenen Monat. Sein Chef im Unternehmen, Jeff Dean, erklärte in einer Mitteilung an US-Medien, er danke Hinton für seine Arbeit. Dean betonte, Google habe als eines der ersten Unternehmen Leitsätze für die KI-Anwendung veröffentlicht. Google fühle sich auch weiterhin „zu einem verantwortungsvollen Umgang mit KI verpflichtet“. Google lerne beim Verständnis der Risiken beständig dazu - und führe gleichzeitig weiterhin „kühn“ Neuerungen ein.