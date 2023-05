„Gefällt mir nicht“ - Karl Mahrer attackiert ORF

Jeder zahlt für den ORF, ob er nun schaut oder nicht. Die neue Haushaltsabgabe schlägt sich ab Jänner mit 15,30 Euro pro Monat zu Buche - zu den 183,60 Euro im Jahre kommen aber auch noch die Landesabgaben jener Bundesländer, die auf dieses Millionen-Körberlgeld nicht verzichten wollen. Wien zum Beispiel ist so ein Bundesland, allein in der Bundeshauptstadt fließen so 36 Millionen Euro zusätzlich ins Budget.