Russische Truppen verteidigen besetzte Gebiete

In der Stadt Uman kamen am Freitag 23 Menschen bei einem russischen Raketenangriff ums Leben, darunter sechs Minderjährige. Jeder, der solche Raketenangriffe vorbereite, müsse wissen, dass er mitschuldig am Tod von Zivilisten sei, sagte der ukrainische Staatschef. Deshalb sei es nötig, den Kriegsgegner für seine Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Damit meint Selenskyj nicht nur die Führung, sondern auch die Streitkräfte. „Nicht nur die Befehlshaber, sondern ihr alle, ihr seid alle Terroristen und Mörder und ihr alle müsst bestraft werden“, sagte Selenskyj. Jeder, der Raketen steuere und abfeuere, der Flugzeuge und Schiffe für den Terror warte, sei mitschuldig an den Toten des Kriegs.