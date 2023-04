Hat Wien ein Problem mit Ihnen, Herr Gabalier?

„Krone“: Was ist da gerade in der Halle passiert und was macht diese Energie mit Ihnen?

Andreas Gabalier: Da ist eine Bewegung gewachsen, die vor zehn Jahren begonnen hat und heute stärker ist denn je. Nicht einmal Corona konnte sie brechen. Da ist jedesmal so viel Freude, in den Kinderaugen und bei Besuchern bis ins hohe Alter rauf. Diese Menschen sehnen sich nach Miteinander und Nähe. Sie wollen etwas von Angesicht zu Angesicht erleben, statt nur in diesen virtuellen Welten zu schweben. Mich macht das dankbar, demütig und stolz.