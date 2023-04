Frauenhaus im Tiroler Oberland wurde eröffnet

Im vergangenen Jahr gab es laut den Autonomen Österreichischen Frauenhäusern 28 Morde an Frauen. 27 davon wurden vom Partner oder der Familie begangen. In Tirol wurden 2022 1060 Annäherungs- und Betretungsverbote gemeldet. „Gewalt kann und darf nie die Antwort sein. Die Zahlen zeigen das Ausmaß von häuslicher Gewalt in Österreich und Tirol. Deshalb investiert Tirol in den Opferschutz. Frauenhäuser und andere Opferschutzeinrichtungen bieten betroffenen Frauen und deren Kindern im Akutfall Schutz und Sicherheit“, betont LH Anton Mattle.