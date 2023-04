Pädagogik-Studentin bunkerte Suchtgift in Wohnung

Letzten Sommer schlug die Cobra in der Wohnung der 24-jährigen Pädagogik-Studentin zu. Seit gestern sitzt die Frau mit weiteren acht Angeklagten vor einem Schöffensenat in Graz. Die Anklage hat es in sich: Die Frau, die in einer Volksschule arbeitete, soll mit ihren Freunden als kriminelle Vereinigung agiert und kiloweise Cannabis verkauft haben. Ihre Wohnung soll als Bunkerstation fungiert haben. Elf Kilo Gift, verbotene Waffen wie Teleskopschlagstöcke, große Bargeldmengen und Sturmhauben wurden sichergestellt.