130 Bilder eines Künstlers für den Sterntalerhof

Fritz Traudtner aus Podersdorf am See macht gemeinsame Sache mit den Kinderfreunden Gols: Am 29. und 30. April stellt er nämlich 130 seiner Acrylbilder für den guten Zweck zur Verfügung. Diese kommen an diesen beiden Tagen jeweils zwischen 13 und 19 Uhr im Jetel Haus in Gols unter den Hammer. Nun ja. Nicht ganz. Denn wer ein Bild kaufen möchte, muss nicht mitsteigern. Er nimmt es einfach von der Wand und – bestimmt den Preis selbst.