Skodas Elektrozukunft ist vielfältig - und günstig

Bei der großen Premieren-Show in der Nähe des traditionellen Firmensitzes Mlada Boleslav gibt es zwar keine echten Autos zu sehen, auch über die Technik spricht bei Skoda noch keiner. Was da in der Nähe von Prag aus dem Teileangebot des Konzerns gezogen wird, bleibt also weitgehend im Dunkeln. Aber die Skulpturen in Lebensgröße lassen zumindest erahnen, welches Feuerwerk die Tschechen nach und nach abbrennen wollen.