Nebenbuhler getötet: War es Notwehr oder Mord?

Im eleganten, blauen Anzug sitzt der Angeklagte vor Richterin Julia Noack in Graz. Als Taxiunternehmer und Dolmetscher hat sich der gebürtige Ägypter ein gutes Leben in Graz erarbeitet. Bis der 16. September des Vorjahres alles veränderte. An diesem Tag befand er sich in der Wohnung seiner mittlerweile Ex-Freundin (33), die laut seinen Aussagen als „Geheimprostituierte“ arbeitete.