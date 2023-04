Alte weiße Männer | Roter Frust, rote Hoffnung

Roter Frust, rote Hoffnung. Das Salzburger Wahlergebnis mit den Erfolgen von Parteien am rechten und linken Rand wird weiter intensiv diskutiert. Interessant auch, was Dr. Robert Salfenauer dazu in einem Leserbrief schreibt. Sein Vater Heinrich Salfenauer war von 1970 bis 1980 SPÖ-Bürgermeister der Stadt Salzburg. Salfenauer jun. schreibt, als „alten Demokraten“ und „ewigen SPÖ-Wähler“ erschrecke ihn besonders das Ergebnis der Landtagswahlen in seiner Heimatstadt. Er wisse, obwohl er seit 30 Jahren in Wien lebt, wovon er rede. Wobei ihn weniger der Erfolg der FPÖ überrascht, denn „dass es in Salzburg eine größere Zahl an FP-Anhängern gibt, ist ja nichts Neues und hat der demokratischen Entwicklung Salzburgs auch nie geschadet“, schreibt Salfenauer. Um sich dann mit viel rotem Frust „seiner“ Partei zu widmen: „Entsetzlich ist vor allem, dass ,wir´ jetzt sogar von der KPÖ überholt werden. Einerseits ist es frustrierend, dass die Menschen nicht mehr wissen, für welchen Terror die Kommunisten verantwortlich sind - andererseits aber, und das ist noch viel schlimmer, ist das doch der Beweis, dass die SPÖ in den letzten Jahren offenbar an den Themen der Menschen vorbei agiert hat bzw. gar nicht mehr wahrgenommen wird. Da wundert es auch nicht mehr, dass wir in einen derartigen internen Konflikt verstrickt sind.“ Er könne nur hoffen, dass die SPÖ „bald wieder als starke, selbstbewusste Partei mit Ideen“ auftrete. Ob diese Hoffnung in Erfüllung geht?