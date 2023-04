Ukraine soll Angriff auf Moskau geplant haben

USA pfiffen Ukraine zurück

In Washington überwachten US-Beamte im Geheimen die ukrainischen Pläne. Am 22. Februar hätte der ukrainische Militärgeheimdienst HUR zugestimmt, die Angriffe zu verschieben, heißt es in einem geheimen CIA-Bericht. Die enthüllten Akten zeigen die Spannung zwischen den Verbündeten. Die Ukraine, begierig, Ziele auch in Russland selbst anzugreifen, wird von den Vereinigten Staaten, die keine direkte Konfrontation mit Russland wollen, im Zaum gehalten.