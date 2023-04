Sorge vor Anschlag: Drohne nahe Moskau abgestürzt

Aus Sicherheitsgründen finden heuer am 9. Mai in mehreren Regionen Russlands keine Militärparaden anlässlich des Gedenkens an den Sieg gegenüber Nazi-Deutschland statt. Für den 1. Mai wurden in Moskau auch Märsche von Gewerkschaften abgesagt. Begründet wird das mit dem „gestiegenen Niveau der terroristischen Bedrohung“. Am Sonntag ist eine ukrainische Drohne nach russischen Angaben in der Nähe von Moskau abgestürzt.