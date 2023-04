„Spaßkämpfe“ in WG, dann plötzlich Sex-Anklage

Neckische Kämpfe an der Tagesordnung

Zum Verhängnis waren ihm vor allem sogenannte „Spaßkämpfe“ in der Dreier-WG geworden – Attacken mit Eiswürfeln, Kochlöffel-Schläge auf den Po, neckisches Gerangel bis hin zu blauen Flecken. „Das alles hatte keinen sexuellen Hintergrund, es war wie unter Geschwistern“, betonte der 25-Jährige. In Chats tauschte man sich aber höchst detailliert über sexuelle Themen aus.