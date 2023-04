KV-Mindestlöhne in Chemischer Industrie steigen

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter der Chemischen Industrie haben sich in der zweiten Verhandlungsrunde auf einen neuen Kollektivvertrag verständigt. Für die rund 50.000 Beschäftigten in der Branche steigen die KV-Mindestlöhne per 1. Mai um 9,9 Prozent, die Ist-Löhne erhöhen sich um 9 Prozent, wie der Fachverband der Chemischen Industrie am Montagabend mitteilte.