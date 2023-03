KV-Verhandlungen: Plus von 9,5% im Baugewerbe

„Faire Lohnverhandlungen auf Augenhöhe“

GBH-Verhandlungsleiter Josef Muchitsch sprach in der Aussendung von „fairen Lohnverhandlungen auf Augenhöhe“ unter schwierigen Voraussetzungen und zeigte sich stolz, „dass wir die untersten Einkommen besonders stark anheben konnten“. Fachverbandsobmann Peter Krammer sah in dem Abschluss angesichts der hohen Inflation einen „tragbaren Kompromiss.“ „Entscheidend für die Sozialpartner war es, die Mitarbeiterschaft zu unterstützen und trotzdem die Bauinvestitionen im Auge zu behalten“, so Krammer.