Diese Berufe bekommen 2023/24 mehr Gehalt

Ebenfalls höhere Gehälter wurden für die Angestellten in privaten Kur- und Rehabetrieben beschlossen. Hier beträgt das Plus ab 1. April 8,6 Prozent. Eingeschlossen sind sowohl die Nachtdienst-, als auch Sonntags- und Feiertagszulagen. Der Bruttomindestlohn wird mit 1. Oktober auch auf 2000 Euro brutto angehoben. Darüber hinaus bekommen Vollzeitbeschäftigte eine Teuerungsprämie von insgesamt 1500 Euro, die in monatlichen Teilbeträgen ausbezahlt wird. Für Teilzeitbeschäftigte gibt es die Prämie anteilsmäßig, wie es in einer Aussendung der Gewerkschaft GPA heißt.